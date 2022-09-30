Херсон, Бывш. УССР, , 09:41 — REGNUM В результате ночного удара по Херсону со стороны ВСУ погиб первый заместитель главы администрации региона Алексей Катериничев.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 30 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал он в личном телеграм-канале.

Малькевич уточнил, что ракета ударил по комнате, где проживал чиновник.

Катериничев в администрации курировал вопросы безопасности. Он был назначен в августе 2022 года, до этого работал в должности первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Проходил службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ России.

Алексей Катериничев родился в 1974 году в Рыбинске Ярославской области. Окончил Голицынский военный институт пограничных войск РФ, Пограничную академию Федеральной службы безопасности РФ.