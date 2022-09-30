Херсон, 30 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В результате ночного удара по Херсону со стороны ВСУ погиб первый заместитель главы администрации региона Алексей Катериничев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Об этом 30 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал он в личном телеграм-канале.

Малькевич уточнил, что ракета ударила по комнате, где проживал чиновник.

Катериничев в администрации курировал вопросы безопасности. Он был назначен в августе 2022 года, до этого работал в должности первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Проходил службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ России.

Алексей Катериничев родился в 1974 году в Рыбинске Ярославской области. Окончил Голицынский военный институт пограничных войск РФ, Пограничную академию Федеральной службы безопасности РФ.