Соликамск, Пермский край, , 09:40 — REGNUM В Пермском крае с мэрии Соликамска взыскана компенсация морального вреда в пользу шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Собака State Farm

По данным надзорного ведомства, бродячая собака набросилась на мальчика летом 2022 года. В результате дошкольник получил раны лица и перелом носа.

«Причиной бесконтрольного нахождения в общественном месте животного, явилось бездействие органа местного самоуправления в решении вопроса организации отлова особей, не имеющих владельцев», — сказали в прокуратуре.

Ведомство в интересах ребенка направило в суд иск. Его требования удовлетворены. С администрации взыскано 150 тыс. рублей в качестве компенсация морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, на территории Прикамья за восемь месяцев 2022 года от нападений животных пострадали 910 детей.

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