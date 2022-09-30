Москва, 30 сентября 2022, 09:47 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелков Центрального военного округа с использованием артиллерии, огнеметных систем, танков и боевых машин пехоты в зоне спецоперации.
Отмечается, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня «Град» наносят удары по району сосредоточения противника.
Также в СВО задействованы боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет», которые прицельным огнем уничтожают бронетехнику ВСУ.