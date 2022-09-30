Москва, , 09:47 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелков Центрального военного округа с использованием артиллерии, огнеметных систем, танков и боевых машин пехоты в зоне спецоперации.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня «Град» наносят удары по району сосредоточения противника.

«Для уничтожения огневых средств ВСУ военнослужащие ЦВО используют около 10 видов вооружения. В боестолкновении задействованы танки Т-72 и боевые машины пехоты, которые ведут огонь по укреплениям и живой силе противник», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в СВО задействованы боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет», которые прицельным огнем уничтожают бронетехнику ВСУ.