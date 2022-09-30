Москва, 30 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 октября. Об этом 23 сентября сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Самолёты временно не летают в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России.

Авиарейсы организованы через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация продлевала ла режим ограничений на выполнение полётов до 28 сентября.

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