30 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 10:26 — REGNUM Хотя финансовые рынки и национальные валюты во всем мире разрушаются, военно-промышленный комплекс должен продолжать работать, и это означает, что нужно вливать больше и больше средств в киевский фонд для отмывания денег Slava, пишет колумнист The Dossier Джордан Счачтел.

Экономика США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока правительство продолжает вторгаться во все аспекты жизни американцев, Конгресс США снова жалуется на невозможность выплатить долги. Несмотря на триллионы и триллионы долларов, напечатанных за последние пару лет, Вашингтон вновь столкнулся с нехваткой средств и приближается с «закрытию правительства».

Однако, несмотря на то, что американцам говорят, что ситуация крайне плачевная, деньги для киевского фонда Slava каким-то чудом находятся всегда. Ведь военно-промышленным корпорациям США Raytheon и Lockheed Martin — ой, мы имели в виду главе киевского режима Владимиру Зеленскому — нужна наша поддержка!

В ходе переговоров на этой неделе лоббисты и конгрессмены решили выделить Киеву еще $12 миллиардов. Проявляя нешуточные аппетиты к финансированию межславянских марионеточных войн примерно в 5000 миль от берегов Америки, Конгресс в результате решил выделить еще больше, чем те $11,7 миллиарда, о которых просил президент США Джо Байден.

В результате общая сумма влитых в Киев денег превысила $80 млрд, подсчитал The Dossier.

Значительная часть средств была направлена оборонным подрядчикам для закупки боеприпасов для нужд Киева, в результате чего целостность и функционирование ВС США оказались под угрозой из-за отсутствия финансирования дома. Байден также неоднократно отдавал деньги на поддержание правительства Зеленского и защиты экономики Киева, испытывающей трудности.

Как сообщает Associated Press, $12 миллиардов хватит только на три месяца, и Конгрессу США придется вливать в систему дополнительные средства уже в декабре.

Если Конгресс 30 сентября не примет законопроект о финансировании правительства (спойлер: они его примут), деятельность правительства в реальности не будет остановлена. Остановка работы правительства означает лишь временное прекращение работы всех служб, которые считаются несущественными. Конечно, мысль о сокращении штата бюрократии приводит законодателей в ужас, и они сделают все необходимое, чтобы партия осталась сытым и не подлежащим отчетности органом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствущей публикацией.

«Они почти побили рекорд в $85 миллиардов, которые США оставили в Афганистане в виде оружия», — отмечает Jennings writes.

«Я помню, как служил в армии за границей в условиях надвигающегося закрытия правительства и пытался понять, где будет жить моя семья, если правительство не заплатит за аренду моего дома. Но у США нет проблем с выплатами этим жителям территории б. УССР; Это позорно. Эйзенхауэр был прав!» — указывает KC.

Бездомный в Нью-Йорке David Shankbone

«При наличии $12 млрд мы могли бы отапливать всю Европу в течение пяти лет. Но при ведении прокси-войн этого хватит только на три месяца. Если, конечно, только приблизительно 30% вооружений действительно прибывает в Киев. Так что в действительности мы получим около месяца безденежья и еще несколько новых миллионеров», — считает Greg Garcia.

«Мне нравится, что демокарты пытаются запретить ношение оружия в США, хотя это право защищено конституционно, но зато они отправляют тонны оружия Киеву. Это такой фальшивый кукольный спектакль, что становится еще более отвратительно», — негодует Michele.

«Эти махинации на порядок превосходят все предыдущие, поскольку теперь они открыты и признаны «приемлемыми» обеими партиями. Барабаны войны бьют, и партия хаоса готовится усилить свою игру как раз к промежуточным выборам. ЦРУ в полной мере участвует в марионеточной войне НАТО-стран, пытаясь заставить Россию подчиниться. Но Путину, наконец, это надоело. К чему это приведет, неясно, но я думаю, что ни к чему позитивному», — предупреждает Big Grey.

«Возмутительно! Нам нужны деньги здесь!» — восклицает Christina McAleer.

«Большая часть этих денег, не потраченных на боеприпасы, будет отмыта и возвращена семье Джо и еще нескольким людям. Они насилуют и грабят наш народ без его согласия. ВСЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ДОХОДАХ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ… А НЕ В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ», — выделяет Linden.

«Туманность этих денежных потоков вызывает серьезную тревогу», — комментирует norstadt.

«Не было никакой подотчетности в отношении средств, выделенных Киеву; это наша прокси-война с Россией, и мы не победим. Единственные победители — это военно-промышленный комплекс и администрация Байдена, которая прячет все деньги у себя», — считает Stephanie S.