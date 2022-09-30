Ярославль, 30 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею проведёт две игры в Ярославле. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Турне сборной с игроками до 25 лет стартует в мае 2023 года. В Москве, Ярославле, Омске и Новосибирске сборная России сыграет против сборных Белоруссии, Казахстана и Китая. В последний раз сборная играла на льду «Арены-2000» в 2019 году, когда в рамках Еврохоккейтура она встречалась с командой Финляндии.