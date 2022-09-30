Уфа, , 09:44 — REGNUM Более 500 млн рублей выделено из средств резервного фонда правительства России на поддержку производителей зерновых культур в Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что российские регионы дополнительно получат десять млрд рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на производство и реализацию зерновых культур. Средства будут направлены в 64 региона страны.

Отмечается, что власти субъектов Российской Федерации перечислят деньги местным аграриям. В результате сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию кукурузы, пшеницы, ячменя, ржи.

Сообщается, что на эти цели Башкирии будет выделено более 586 млн рублей.

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