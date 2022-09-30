Уфа, , 09:36 — REGNUM Заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию Вооружённых сил (ВС) написал глава правительства Башкирии Азат Бадранов. Об этом 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своём телеграм-канале.

Добровольцы Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР

«Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении», — написал он.

Кроме того, глава региона уточнил, что он и Бадранов — близкие по духу люди, а не просто коллеги по работе, и добавил, что гордится поступком первого замглавы правительства республики, так как настоящие мужчины должны поступать именно так.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации жители региона получат необходимые для военной службы вещи.