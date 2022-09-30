Порт-о-Пренс, 30 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 заключенных скончались в Гаити с середины августа по середину сентября из-за голода и отсутствия еды, сообщил агентству Reuters глава Управления по защите граждан в этой республике Ренан Хедувиль.

Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США Разрушь тюрьму свою

По его словам, лица, находящиеся в тюрьмах, также умирают от плохих условий содержания. Омбудсмен отметил, что с середины сентября, когда в стране вспыхнули беспорядки, число умерших заключенных выросло еще больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября специальный представитель ООН в Гаити Хелен Ла Лайм заявила, что массовый бандитизм, а также экономический и политический кризис спровоцировали в этой республике гуманитарную катастрофу.