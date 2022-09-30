Москва, , 09:35 — REGNUM Отсутствие поставок полупроводников из Евросоюза в РФ станет полностью незаметным в среднесрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Крупнейшим поставщиком полупроводников в Россию является Китай, который увеличил свою долю с 52% до 68,4% за последние пять лет. В то же время в 2017–2021 годах удельный вес стран ЕС в российском импорте полупроводников возрос с 6,7% до 10,3% за счёт повышения доли Франции и Нидерландов на 3,5 п. п. и 1,4 п. п. соответственно, что стало отражением усиления их позиций в мире, — сказала Прикладова. — Но с марта текущего года фактически прекратился экспорт полупроводников странами ЕС в РФ, поэтому возможное введение запрета не имеет существенного значения. Хотя сейчас любые ограничения поставок на фоне кризиса на рынке полупроводников являются нежелательными. Но, учитывая положительную тенденцию изменения доли Китая в российском импорте, отсутствие поставок из Евросоюза станет полностью незаметным в среднесрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что ЕС хочет запретить экспорт в Россию некоторых видов полупроводников.

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