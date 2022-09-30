Воронеж, 30 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Два человека, по предварительным данным, получили травмы при обрушении строительных конструкций в Воронеже, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Инцидент произошёл вечером 29 сентября на улице Конопатова в Центральном районе. На строительной площадке при возведении пристройки (спортзала) к школе при заполнении опалубки бетоном обрушилась часть её элементов.

На место оперативно прибыли экстренные службы. По предварительным данным, травмы получили два человека, один после оказания помощи был отпущен домой.

«Причины произошедшего будут выяснены, возможно, речь идёт о браке креплений либо нарушении технологии со стороны субподрядной организации», — уточнили в мэрии.

Также, добавили в горадминистрации, от генподрядчика потребуют ужесточить контроль над ходом возведения объекта.