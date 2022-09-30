Москва, 30 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Китай и Россия сообща несут ответственность за поддержание мира во всем мире, оба государства — постоянные члены Совета безопасности ООН. Об этом китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй заявил 30 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Чжан Ханьхуэй

Он отметил, что в сентябре подразделения китайской армии приняли участие в учениях «Восток-2022», после этого корабли обеих стран совершили второе совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Эти операции предусмотрены планом китайско-российского оборонного сотрудничества.

«Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин намерен и дальше поддерживать развитие российского Дальнего Востока, также заявил посол КНР.

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