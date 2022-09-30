Астана, , 09:34 — REGNUM Кибератаки на сайты госучреждений и других организаций Казахстана, которые не прекращаются несколько дней, свидетельствуют о том, что «некие силы» пытаются помешать развитию республики. Об этом 30 сентября объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Семее перед общественностью.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо сказать откровенно, за рубежом немало людей, которые не видят наших достижений. Они даже организуют информационную атаку на нашу страну. Всё это мы видим. И здесь мы не должны забывать, что есть и такие негативные тенденции, которые угрожают стране», — сказал президент.

Он призвал сограждан сплотиться и работать на процветание страны. Токаев считает, что активизация хакеров и распространение фейков после объявления даты досрочных президентских выборов началось неспроста.

Стоит отметить, что DDoS-атаки в Казахстане, по данным ГТС, продолжаются с 24 сентября. Для этого используют заражённые компьютеры и IoT-устройства. 28 сентября в аэропортах Алма-Аты и Атырау произошла задержка рейсов из-за сбоев в работе интернета. Регистрацию рейсов пришлось проводить вручную.

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