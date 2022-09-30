Астана, 30 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Кибератаки на сайты госучреждений и других организаций Казахстана, которые не прекращаются несколько дней, свидетельствуют о том, что «некие силы» пытаются помешать развитию республики. Об этом 30 сентября объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Семее перед общественностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Надо сказать откровенно, за рубежом немало людей, которые не видят наших достижений. Они даже организуют информационную атаку на нашу страну. Всё это мы видим. И здесь мы не должны забывать, что есть и такие негативные тенденции, которые угрожают стране», — сказал президент.

Он призвал сограждан сплотиться и работать на процветание страны. Токаев считает, что активизация хакеров и распространение фейков после объявления даты досрочных президентских выборов началось неспроста.

Стоит отметить, что DDoS-атаки в Казахстане, по данным ГТС, продолжаются с 24 сентября. Для этого используют заражённые компьютеры и IoT-устройства. 28 сентября в аэропортах Алма-Аты и Атырау произошла задержка рейсов из-за сбоев в работе интернета. Регистрацию рейсов пришлось проводить вручную.