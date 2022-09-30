Москва, 30 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Вероятность введения Евросоюзом запрета на импорт российских изделий из стали представляется высокой, что напрямую связано со стремлением нанести серьёзный урон экономике РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«На долю ЕС приходится в среднем около четверти экспортных поставок стали из России, поэтому потеря такого объёма рынка на фоне снижения мировых цен станет серьёзным испытанием для российских металлургических компаний, — сказала Прикладова. — В особенности если стоит вопрос не только о перенаправлении товаропотоков с европейского рынка, но и об изменении бизнес-модели, как, например, в НЛМК, который имеет производственные мощности на территории Европы: Бельгии, Италии, Дании и Франции. Но потребности российской экономики в металлургической продукции увеличиваются за счёт отраслей строительства и ВПК, что оказывает поддержку национальным компаниям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Европейского союза задумали запретить ввоз некоторых видов стальной продукции из РФ.