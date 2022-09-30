Ярославль, 30 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославской области на 11 категорий расширили список льготников на догазификаю. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Газопровод

Теперь получать компенсацию за проведение газа к дому внутри земельного участка смогут инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, приёмные семьи, реабилитированные лица, инвалиды после военной травмы, Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку, пенсионеры — женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет.

Таким образом, число льготников в регионе приблизилось к трём тысячам человек. На это в бюджете предусмотрено 36 млн рублей.