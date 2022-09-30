Владикавказ, , 09:32 — REGNUM На КПП «Верхний Ларс» изменили правила пересечения границы с Грузией для пешеходов и велосипедистов. Ранее введенное разрешение на пеший переход границы отменено, сообщил телеграм-канал Baza.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

«Те, кто уже прошёл посты и стоит на границе в пешей очереди, все ещё могут пересечь границу пешком. Однако новых людей в этой очереди больше появляться не будет (как минимум пока)», — говорится в сообщении.

Границу могут пересечь только те, кто передвигается на автотранспорте — легковых автомобилях и автобусах, уточнил телеграм-канал.

Напомним, ранее из-за большого скопления желающих выехать за пределы РФ в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» в нескольких районах Северной Осетии был введен режим повышенной готовности. Глава республики Сергей Меняйло подписал указ о пропуске на территорию региона только машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

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