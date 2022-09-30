Чебоксары, 30 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Двое жителей Чебоксар признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Незаконно полученный за полтора года доход оценивается в 3,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали 45-летний чебоксарец и его 40-летний знакомый. Правоохранители установили, что в сентябре 2018 года для нелегального проведения азартных игр они арендовали в Чебоксарах нежилое помещение по бульвару Миттова, разместив не менее 39 игровых автоматов. Следствие также установило, что были разработаны «меры конспирации и защиты от разоблачения», нанят персонал в качестве операторов.

В управлении сообщают, что нелегальный игровой салон действовал с октября 2018 года по апрель 2020 года, незаконно полученный доход составил 3,5 млн рублей.

Незаконная деятельность была пресечена при взаимодействии с УФСБ по Чувашии в апреле 2020 года. В прокуратуре Чувашии отмечают, что фигуранты уголовного дела признали вину частично.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив одному из осуждённых 1,5 года колонии строгого режима, другое — два года условного срока со штрафами соответственно 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Решение суда не вступило в силу.

В надзорном ведомстве отмечают, что решается вопрос о взыскании с осуждённых в судебном порядке дохода, полученного от незаконной деятельности.

Напомним, что в 2022 году бывший сотрудник органов внутренних дел Чувашии признан виновным в мошенничестве. Его задержало УФСБ при получении 2 млн рублей, предназначенных для прекращения уголовного преследования знакомого за организацию незаконных азартных игр.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии пресечена деятельность 13 членов преступной группы, которую обвинили в незаконной организации казино.

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