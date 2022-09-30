Белгород, 30 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Повреждений на территории Белгородской области после работы средств ПВО не зафиксировано, заявили 30 сентября в правительстве региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Ночная работа ПВО

По данным оперативного штаба, после беспокойной ночи разрушений и повреждений нет. Система ПВО сработала в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Громкие звуки были слышны жителям около 03:20, уточняет корреспондент ИА REGNUM.