Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге частота рейсов в Стамбул возрастёт до 21 раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиакомпания Pegasus Airlines с 30 сентября запускает ещё три рейса. Теперь самолёты этой компании будут летать в Стамбул семь раз в неделю.

Отметим, что в города Турции летают самолёты и других компаний. Среди них Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Читайте ранее в этом сюжете: Из «Пулково» в Киргизию запустят ещё один прямой рейс