Самолёты из «Пулково» будут чаще летать в Стамбул
Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге частота рейсов в Стамбул возрастёт до 21 раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Иван Шилов ИА REGNUM
Стамбул
Авиакомпания Pegasus Airlines с 30 сентября запускает ещё три рейса. Теперь самолёты этой компании будут летать в Стамбул семь раз в неделю.
Отметим, что в города Турции летают самолёты и других компаний. Среди них Turkish Airlines и Southwind Airlines.