Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге частота рейсов в Стамбул возрастёт до 21 раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Авиакомпания Pegasus Airlines с 30 сентября запускает ещё три рейса. Теперь самолёты этой компании будут летать в Стамбул семь раз в неделю.

Отметим, что в города Турции летают самолёты и других компаний. Среди них Turkish Airlines и Southwind Airlines.