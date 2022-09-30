Пенза, 30 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В аэропорту города Пензы неизвестными почти год совершалось хищение элементов очистных сооружений. О нарушениях стало известно в ходе прокурорской проверки, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Уголовное дело

Выявлено, что неустановленное лицо с июля 2019 года по июнь 2022 года из очистных сооружений стоковым вод, возведенных для нужд аэропорта, совершило хищения угольного сорбента, водомерных устройств для учета количества очищенных стоков и экранов для сгона нефтепродуктов на кран-балках.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Напомним, жителя Пензы подозревают в краже с территории завода шести бронзовых слитков общей массой 200 килограммов.

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