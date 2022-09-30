Сеул, , 09:30 — REGNUM С января по август 2022 года на рынке недвижимости в Южной Корее было зарегистрировано 385 300 операций купли-продажи, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что количество сделок купли-продажи в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, сократился на 57%, в остальных регионах страны — на 38%.

В министерстве отмечают, что низкая активность связана с ужесточением ограничений на выдачу ипотечных кредитов и рост процентов по кредитам после повышения учетной ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе по Южной Корее мигрировали 519 тыс. человек, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: В Южной Корее продолжает сокращаться внутренняя миграция населения