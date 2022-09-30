Нытва, Пермский край, 30 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Нытвенсокм районе Пермского края выявлена подпольная нарколаборатория. Задержаны два человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По данным ведомства, лаборатория была оборудована в пристрое нежилого дома. В ходе обысков полицейские изъяли около 1,5 тыс. литров химических реактивов и почти 300 граммов готового синтетического наркотика. Правоохранители считают, что предполагаемая мощность лаборатории позволяла изготовлять от 15 до 30 кг наркотика в месяц.

Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу. Мужчины пояснили, что производством наркотика занимаются два месяца. Планировали синтезировать около 40 кг наркотического средства.