Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) останется закрытым ещё на неделю. Соответствующее решение приняли авиационные власти 30 сентября.

Dmitry89 В аэропорту «Платов»

Ростовское воздушное пространство в целях безопасности экипажей и пассажиров гражданских самолётов не откроют до 10 октября, сообщает Росавиация.

ИА REGNUM напоминает, что в России с 24 февраля временно приостановлена работа 11 воздушных гаваней.