Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM Участки для зимней рыбалки на байкальского омуля расширены. Об этом заявил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Зимняя рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас в них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала. Другие участки также были увеличены», — отметил он.

По словам чиновника, с точными границами можно ознакомиться в приказе федерального Минсельхоза. По словам Дареева, рыба постоянно перемещается, и ранее установленная площадь участков не позволяла полноценно рыбачить.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство снимает запрет на лов байкальского омуля для рыбаков-любителей. В Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском рыбопромысловых районах лов будет разрешен с февраля до распаления льда и в летний период.

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