Хельсинки, , 09:27 — REGNUM Ассоциация лыжного спорта Финляндии планирует поставить вопрос об исключения представителей России и Белоруссии из совета Международной федерации (FIS). Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Исмо Хямяляйнен.

«В дальнейшем исключение России и Белоруссии следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский и представительский советы. Это должно было быть решено официальным путём, как ранее и для спортсменов», — сказал Хямяляйнен.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на заседании совета FIS в Цюрихе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что российских и белорусских лыжников могут допустить на международные соревнования в декабре.

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