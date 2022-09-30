Кемерово, , 09:27 — REGNUM Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации жители Кемеровской области получат необходимые для военной службы вещи. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поручению Сергея Цивилева военнослужащие из КуZбасса, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут укомплектованы: утеплённые сапоги на шнурках; утеплённые носки; утеплённая тельняшка; шапка и балаклава; утеплённые перчатки; спальник», — написал он.

Кроме того, глава региона уточнил, что все без исключения военнослужащие, в том числе те, кто накануне уже убыл к местам обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тюменской областиАлександр Моор написал, что власти снабжают экипировкой призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей области.