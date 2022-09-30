Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве завершено благоустройство площади Донецкой Народной Республики (ЛНР) в Центральном административном округе столицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, сообщается на портале мэра столицы.

Посольство США в Москве NVO

По словам заммэра Петра Бирюкова, завершилось обновление целого квартала — от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».

Расширили пешеходную зону, посадили деревья, разбили газон и цветники, установили скамейки и современные фонарей со светодиодными светильниками. Предусмотрена возможность для установки памятника защитникам Донбасса.

ИА REGNUM ранее сообщало, здание посольства США в Москве будет располагаться на площади Донецкой Народной Республики.

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