Москва, 30 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий предпринимателей от налогов на гуманитарную помощь, которую они оказывают республикам Донбасса, направлен в правительство РФ для получения отзыва, отметил депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце сентября Кошелев рассказывал о подготовке подобной инициативы.

«Компании, направляющие в ЛНР и ДНР продукты, технику, армейское снаряжение и многое другое, столкнулись с несовершенством действующего законодательства. Оно не позволяет относить средства, идущие на помощь Новороссии и российской армии, к «затратам» предприятия. Мы в ЛДПР считаем, что это несправедливо и просто глупо. Отправили на отзыв в правительство РФ законопроект, освобождающий предпринимателей от налогов на гуманитарную помощь, которую они оказывают фронту и народным республикам Донбасса», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.