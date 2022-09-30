Вашингтон, 30 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что американский актер, сыгравший Люка Скайуокера, Марк Хэмилл возглавит программу сбора средств для режима, сообщает The Hill.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». реж. Райан Джонсон. 2017. США Марк Хэммил в роли Люка Скайуокера

Хэмилл возглавит программу Army of Drones, в задачи которой входит регулярная закупка, ремонт и замена беспилотников, а также обучения их операторов.

Сам Хэмилл заявил о том, что для «большая честь» в том, что его возглавить эту программу попросил Зеленский.