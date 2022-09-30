Москва, , 09:22 — REGNUM У России и Китая есть обширные перспективы развития сотрудничества в сфере туризма. Об этом 30 сентября заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Туристы Дарья Драй © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают отношения в этом направлении.

«Наши страны в полной мере используют преимущества существующих механизмов и площадок сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активно развивают диалог на высоком уровне в сфере туризма, что играет важную ведущую роль», — указал в беседе с РИА Новости посол.

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Ханьхуэй выразил надежду на то, что «недалёком будущем, когда пандемия в мире пойдёт на спад», сотрудничество России и КНР в сфере туризма «ждут более обширные перспективы развития».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что на возобновление туризма в Китай в текущем и следующем году рассчитывать не стоит. Дипломат пояснил, что это связано с пандемией коронавирусной инфекции. При этом Денисов добавил, что диппредставительству удалось договориться с китайскими коллегами о возобновлении студенческого обмена. Так, в Китай впервые за 2,5 года приехали 300 российских студентов.