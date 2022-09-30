Пекин, 30 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии чествования национальных героев 30 сентября в День мучеников Китая, когда нация отдала дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради освобождения китайского народа и во имя развития страны, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Председатель Си вместе с другими лидерами Коммунистической партии Китая (КПК) и государства присоединились к представителям всех слоев общества, которые вручили корзины цветов павшим национальным героям на площади Тяньаньмэнь. Грандиозная и торжественная церемония была проведена по случаю девятого Дня мучеников в Китае, всего за день до Дня образования КНР и примерно за две недели до предстоящего XX Съезда КПК, который откроется 16 октября.

Утром Си Цзиньпин и другие лидеры КПК и государства исполнили национальный гимн, а затем отдали молчаливую дань уважения героям, посвятившим свои жизни освобождению китайского народа и строительству Китайской Народной Республики. 18 почетных караульных возложили девять цветочных корзин к Памятнику Народным героям в центре площади Тяньаньмэнь.

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, расправил красные ленты на корзинах и повел группу высокопоставленных чиновников на прогулку вокруг памятника, чтобы отдать дань уважения. 30 сентября 1949 года, ровно 73 года назад, Первая сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) приняла решение о строительстве Памятника Народным героям на площади Тяньаньмэнь в память о тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за национальные интересы.

Люди из всех слоев общества — ветераны, вышедшие на пенсию высокопоставленные чиновники и родственники мучеников, а также китайские юные пионеры предлагали корзины цветов и букеты, чтобы отдать дань уважения мученикам. С 1921 по 1949 год в рядах революционеров, возглавляемых Коммунистической партией Китая, было более 3,7 млн мучеников. С момента вспышки COVID-19 почти 400 членов партии пожертвовали своими жизнями для борьбы с эпидемией. И, согласно сообщениям СМИ, более 1800 членов КПК пожертвовали своими жизнями во время борьбы с нищетой.

Высший законодательный орган Китая утвердил 30 сентября Днем мучеников в 2014 году в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради национальной независимости и процветания. В другом значимом месте, Музее Войны сопротивления китайского народа японской агрессии (1931-1945) в Пекине, около 200 ветеранов войны и их родственников, студентов, чиновников, солдат и людей из всех слоев общества приняли участие в церемонии вручения корзин с цветами и возложили цветы к мемориалу.

В дополнение к празднованию в Пекине, города по всему Китаю, такие как Гуанчжоу и Нанкин, организовали различные мемориальные мероприятия в память о мучениках, и многие люди спонтанно собрались, чтобы возложить букеты и отдать дань уважения.