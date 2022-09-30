Симферополь, , 09:21 — REGNUM Решение триединой исторической цели ставит перед собой Россия на территории б. УССР. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это вопросы геополитики, морали и духовности. С присоединением [территории] б. УССР к России, меняется не только географическая, но и политическая карта мира. Россия одномоментно становится гораздо более значимым политическим игроком не только на просторах Европы, Азии, но и во всем мире», — подчеркнул Степан Кискин.

Он добавил, что политический, людской, экономический и военно-политический потенциал России становится мощнее, что позволит более результативно решать все вопросы, которые возникают.

«Моральный аспект вплетается в геополитику с повесткой полного уничтожения фашизма и всех его производных, начиная от бандеровщины и кончая откровенным нацизмом. Ну, а духовность русского народа, его генетическая воля к справедливости и братству является венцом этой святой триединой цели», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.