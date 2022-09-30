Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Власти Югры уже заключили контракты, делаются закупки для обеспечения мобилизованных жителей региона дополнительным обмундированием. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с депутатами думы Югры фракции ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Хотел бы обратить внимание на обмундирование призывников в Нягани и Октябрьском районе. Ребята ходят в буквальном слове в энцефалитке, наколенники и налокотники требуются. Возник вопрос обеспечения лекарственными средствами и препаратами для передовой. У кого есть возможность, те покупают самостоятельно, но не у всех есть средства на эти цели. Предлагаю поработать с военкоматами и приобрести централизованно всю необходимую экипировку и сухпайки», — обратился к губернатору Комаровой депутат думы ХМАО Александр Мещангин.

Глава региона ответила, что уже разработан список из 25 необходимых позиций, вплоть до бронежилета, заключены соответствующие контракты.

«Но всего, что необходимо, нет ещё в нужном количестве, потому что вся страна мобилизуется. Разделили на две части. По мере поступления будем отправлять в пункты подготовки. В том числе питание. Практически ежедневно проводим комиссии по мобилизации с участием муниципалитетов, всех военных комиссаров. Если есть возможность участвовать и обеспечивать финансирование, то прошу обращаться к первому заместителю Алексею Шипилову», — цитирует Наталью Комарову пресс-служба регионального отделения ЛДПР в ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании думы ХМАО депутат Еремей Айпин («Единая Россия») заявил о резком росте цен в регионе на медикаменты, необходимые для военных аптечек.