Донецк, 30 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:03 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября киевские боевики обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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