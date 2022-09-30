Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге устраняют последствия аварии системы водоснабжения на перекрёстке улиц Щербакова и Самолётная. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ysia.ru Прокуратура

Коммунальная авария в столице Урала произошла вечером 29 сентября. Из-за повреждения водовода затопило несколько улиц. Кроме того, происшествие стало причиной отключения водоснабжения в одном из торговых центров, аквапарке и физкультурно-оздоровительном комплексе.

Специалисты устраняют причину аварии. Воду уже откачали с проезжей части, административные здания подключили к резервной линии водоснабжения. Прокуратура контролирует ход проведения работ. Ведомству также предстоит выяснить причину произошедшего.