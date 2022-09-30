Тюмень, , 09:20 — REGNUM Власти Тюменской области снабжают экипировкой призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 29 сентября сообщил глава области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдаёт Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобельё, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал он.

Также Моор уточнил, что власти региона снабдили всем необходимым подразделение «Тайга» и приобрели специальное снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии.

«На днях отправим очередную партию снаряжения для бойцов из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-сапёрного полка», — добавил глава Тюменской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Василий Голубев написал, что рабочую группу по вопросам частичной мобилизации, которая в том числе рассмотрит случаи ошибочно мобилизованных, создадут власти Ростовской области.