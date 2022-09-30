Власти Тюменской области снабдят мобилизованных экипировкой
Тюмень, 30 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Власти Тюменской области снабжают экипировкой призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 29 сентября сообщил глава области Александр Моор в своём телеграм-канале.
«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдаёт Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобельё, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал он.
Также Моор уточнил, что власти региона снабдили всем необходимым подразделение «Тайга» и приобрели специальное снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии.
«На днях отправим очередную партию снаряжения для бойцов из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-сапёрного полка», — добавил глава Тюменской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Василий Голубев написал, что рабочую группу по вопросам частичной мобилизации, которая в том числе рассмотрит случаи ошибочно мобилизованных, создадут власти Ростовской области.