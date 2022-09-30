Тайбэй, 30 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Военно-морские силы Тайваня в пятницу приняли новый десантный корабль «Юй Шань», названный в честь самой высокой горы на острове, сообщается на сайте тайваньского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Судно, вес которого составляет 10,6 тыс. тонн, может использоваться для высадки войск и поддержки линий снабжения на островах. Церемония принятия корабля на вооружение прошла в портовом городе Гаосюн.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что «Юй Шань» является свидетельством усилий Тайваня по увеличению выпуска собственных военных кораблей, а также достижения «национальной оборонной автономии».

Судно было построено корпорацией CSBC Taiwan. Оно получило орудие для поражения воздушных и надводных целей. Кроме того, на корабле находятся зенитные установки разных типов, включая Phalanx.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября возле срединной линии Тайваньского пролива были замечены 4 военных корабля и 31 самолёт Народно-освободительной армии Китая.