Москва, , 09:32 — REGNUM Президенту США Джо Байдену не удалось стать настоящим лидером Запада. Он не предпринял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики, пишет аналитик Лиз Пик в статье для издания The Hill.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она отмечает, что Байдену следовало прекратить вливание денег в экономику США и помочь американской нефтегазовой отрасли нарастить добычу, но он этого не сделал. Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл принял жёсткие меры против разрастания денежной массы, но Белый дом свёл его усилия на нет. Экономику продолжают накачивать деньгами.

«Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря», — пишет Пик.

Аналитик обвинила Байдена в разбазаривании средств направо и налево. Одно только его намерение списать студенческий долг обойдётся в $400 млрд, отмечает она. А ещё есть Американский план спасения на $1,9 трлн, законы об инфраструктуре и о полупроводниках на $1,2 трлн и $280 млрд, итого долг страны вырастет на $4,8 трлн. Эти опрометчивые траты только усугубили инфляцию.

Байден наотрез отказался резко увеличивать добычу энергии в условиях, когда мир переживает экономический кризис. Для подавления инфляции нужны решительные шаги, но президент, как ни странно, уверен в превосходном положении дел, говорится в статье.

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