Самара, , 09:20 — REGNUM 45 тысяч педагогов Самарской области получат выплаты ко Дню учителя. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Учитель Edu.gov.ru

Сообщается, что педагоги региона получат единовременные выплаты ко Дню учителя в размере десяти тысяч рублей. Такое решение принял глава Самарской области Дмитрий Азаров, пояснили в пресс-службе.

«Успешно начат учебный год, ответственность сейчас особая ложится на педагогов, тех, кто занимается воспитанием порастающего поколения. Даю поручение поддержать их и произвести выплаты ко Дню учителя», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что выплаты получат все педагоги области, которые работают в государственных и муниципальных образовательных организациях (учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги учреждений среднего профессионального и дополнительного образования), всего более 45 тысяч человек. Эти средства будут выделены из бюджета области.

Напомним, за минувшие пять лет в Самарской области было построено либо восстановлено около 50 детских садов, это позволило открыть свыше 14 300 мест, возведено десять 10 школ, более 400 образовательных учреждений отремонтировано.