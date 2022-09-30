30 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи соцсетей в Италии спорят с политиками о законности и легитимности прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов о воссоединении с Россией.

Владимир Бадмаев, , 10:02 — REGNUM Пока в Москве готовятся к подписанию договора о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, на Западе продолжают заявлять, что никогда не признают результаты референдумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Итоги плебисцита не стали сюрпризом для наблюдателей в странах Евросоюза, ведь мейнстримные СМИ и политики изначально назвали волеизъявление жителей Донбасса фарсом.

Более того, итальянское издание АНСА называет воссоединение территорий бывш. УССР с Россией «вызовом Путина миру». А премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским назвал референдумы незаконными.

Простые итальянцы, в свою очередь, задаются вопросом, кто определяет законность тех или иных действий, происходящих в мире. Многие приходят к выводу, что, с точки зрения Запада, таковыми считаются лишь события, которые выгодны США.

«Они называют референдум незаконным… А при расчленении Югославии всё было сделано по закону? Косово не хотите вспомнить?» — прокомментировал Массимо П.

«Евросоюз должен заниматься своими проблемами. Наши так называемые союзники США пользуются энергетическими бедами Европы, продавая газ и нефть по биржевым ценам! И у них хватает наглости называть себя друзьями! Это шакалы, а не союзники», — возмущается Джузеппе А.

«А я реально верю, что население голосовало в пользу России, хотя журналисты и говорят обратное. Достаточно вспомнить переворот 2014 года и последовавшее затем нападение на Донбасс», — рассуждает Бруно С.

«Почему вы называете референдум фарсом? Эти люди воюют с Киевом с 2014 года, они воевали за свою свободу. Я правда не знаю, как назвать газеты и сайты, прислуживающие своему хозяину», — добавил Марчелло М. М.

«Ваши статьи являются фарсом, им не стоит доверять», — ответил журналистам Марио Б.

«Референдум — это фарс… а то, что они с 2014 года живут под бомбардировками киевских неонацистов, ничего не значит?» — спросил Артуро Л.

Многих также возмутили слова о «вызове миру» Путина и «изоляции от мира» России.

«Кто этот мир? Евросоюз и Штаты — это не весь мир, а лишь небольшое число государств, всё глубже погружающихся в кризис», — пишет Данило С.

«А я не совсем понимаю, вроде на днях была новость, что Россия побеждена и собирается сдаваться», — издевается Марко П.

Митинг в Хакасии в поддержку референдумов о воссоединении Правительство Хакасии

Некоторые пользователи недоумевают, почему ООН и западные страны не отправили наблюдателей, которые бы проследили за правильностью подсчёта голосов.

«Они не хотели этого, потому что результат очевиден. После того, что с жителями Донбасса сделал нацист Зеленский, они знают, что подавляющее большинство проголосует против него. Они позволяют своим экономическим интересам возобладать над жизнями невинных детей», — ответила Анджела С.

Сторонников официальной позиции Запада в соцсетях оказалось довольно мало. При этом их едко высмеивают оппоненты.

«Такое ощущение, что путинистов в Италии сейчас больше, чем в России», — с горечью заметил Винченцо П.

«Путин получил то, что хотел. Референдум состоялся (законный он был или нет), народ выбрал, с кем быть. Теперь надо быть очень осторожными при ударе по Донбассу», — заключил Луиджи Дж.

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