Петрозаводск, , 09:20 — REGNUM Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал, как можно помочь военнослужащим из региона, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Пост о вариантах помощи появился на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Помощь можно представить в виде денежного перевода или определёнными вещами. В частности, Парфенчиков предлагает отправлять посылки военнослужащим за свой счёт или за средства бюджета.

«Важно приобретать именно то, что сейчас в первую очередь необходимо нашим защитникам, — отметил губернатор. — Сопроводите свои посылки письмами, детскими рисунками. Это может самое главное, что нужно сейчас нашему солдату».

Он добавил, что передавать амуницию и экипировку не стоит, так как её закупка будет происходить централизованно. Элементы экипировки должны подходить по размеру, быть единообразными и качественными.

Ранее Парфенчиков перечислил вещи, которые мобилизованным можно взять с собой, добавив, что все основные вещи выдадут. Губернатор также подчеркнул, что для отобранных по мобилизации на призывном пункте подготовлена система питания.

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