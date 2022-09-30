Ульяновск, 30 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил учебные центры, где проходят подготовку граждане, попавшие под частичную мобилизацию. Он осмотрел условия проживания, питания и подготовки военнообязанных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава региона побывал в подразделения 623-го МРУЦ (Межвидовой региональный учебный центр) в Ульяновске и селе Солдатская Ташла Тереньгульского района, в которых проходят подготовку мобилизованные граждане. Отмечается, что теоретические, тактические и практические занятия идут под руководством опытных инструкторов.

Алексей Русских встретился с мобилизованными и проверил условия проживания, питания и подготовки бойцов. По его словам, он поручил «строго следить за тем, чтобы наши парни были обеспечены всем необходимым». Обращения по вопросам частичной мобилизации, по словам губернатора, рассматриваются оперативно.

«Отдельно наши социальные службы работают с семьями мобилизованных», — заявил глава региона.

Напомним, 26 сентября Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области в рамках проведения частичной мобилизации для «недопущения перегибов» будет создана межведомственная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Алексей Русских побывал в военкомате Железнодорожного района Ульяновска, где пообщался с призывниками, которые «отправятся служить в нашу 31 бригаду ВДВ». По его словам, у всех есть и опыт «нужные для выполнения боевых задач специальности».