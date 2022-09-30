Калуга, , 09:28 — REGNUM Снижение оформленных иностранным гражданам патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Калужской области отмечено по итогам восьми месяцев. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павла Саенкова.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала года миграционной службой от работодателей области поступило 10 472 уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, работающими по патентам, что составило 66% от числа оформленных. В консолидированный бюджет от авансовых платежей за патент поступило 847 413 тыс. рублей. Миграционной службой было выявлено 3676 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания (проживания) и незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Пресечено 6302 административных правонарушения в сфере миграции. За пределы страны выдворены 177 и депортированы 67 иностранных граждан. Пресечены 964 преступления в сфере незаконной миграции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что калужским губернатором Владиславом Шапшой было подписано постановление, которым, в частности запрещено привлекать мигрантов к трудовой деятельности в некоторых сферах экономики региона и усилен контроль за приёмом документов от иностранцев в Многофункциональном миграционном центре.

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