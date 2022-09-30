Березники, Пермский край, , 09:14 — REGNUM В Пермском крае задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Об том сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Операция по задержанию проводилась сотрудниками полиции, УФСБ, отделением по противодействию коррупции Пермской таможни, при силовой поддержке отряда специального назначения. По данным правоохранителей, таможенник за взятки проставлял на транспортных документах печати, тем самым обеспечивал беспрепятственное прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.

Возбуждено несколько уголовных дел. Одно против инспектора по факту получения взятки. Второе — в отношении посредника за дачу взятки. В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий проведены обыски на территории Березниковского, Соликамского и Верещагинского городских округов, изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность главного государственного таможенного инспектора.