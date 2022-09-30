Министр обороны Британии посетил Киев для обсуждения военной помощи
Лондон, 30 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с министром обороны киевского режима Алексеем Резниковым. Об этом Уоллес написал в соцсетях.
U.S. Secretary of Defense
Бен Уоллес
«С радостью посетил Алексея Резникова в Киеве на этой неделе для обсуждения дальнейшей военной помощи [киевскому нацистскому режиму]», — написал Уоллес.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала западные страны игнорировать угрозы президента России Владимира Путина и продолжать помогать киевскому режиму.
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