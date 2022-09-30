Москва, , 09:12 — REGNUM Законопроект, позволяющий создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций как относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках статистического и ведомственного учета, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснили в правительстве, сейчас при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» возникают разногласия в части позиций по несырьевому неэнергетическому экспорту. Для их устранения предлагается закрепить на законодательном уровне понятие «несырьевой неэнергетический экспорт».

По мнению разработчиков инициативы, это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций как относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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